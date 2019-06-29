هشام طلعت مصطفى يعلق على حفلة "أندريا بوتشيلي" في "مدينتي"

علق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، على حفل الأوبرالي الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي بمدينة "مدينتي"، قائلًا إنه يؤكد على أن مصر آمنة ومستقرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن هذا الحدث سينقل رسالة للعالم أجمع أن مصر تنعم باستقرار، مشددًا على أن تواجد هذا النجم العالمي في مصر يحسب لها.

وتابع: "كان هدفنا نعزم ناس في مصر نشاهد على الطبيعة ما وصلنا له من عمل عظيم، يرجع الفضل له للقائمين عليه في مدينتي".

وأردف، ان مدينة "مدينتي"، من المدن العالمية المخططة بشكل خاص، كما تتوفر فيها إمكانيات عالية ويسكنها حوالي 300 ألف نسمة، معبرًا عن تمنيه بان يسكن المدينة حوالي 800 ألف نسمة خلال 10 سنوات مققبلة.

وتطرق "طلعت"، إلى كون "مدينتي"، تنتمي إلى الجيل الرابع من المدن، قائلًا إنها تستعين بكبريات الشركات العالمية على غرار هاواوي، حتى تمدها بإمكانيات عالية في إدارة المدن الزكية والتعامل بأساليب حديثة في التكنولوجيا والتطبيقات الذكية، التي تمكن قاطني المدن من التعامل أشياء كثيرة من خلال هذه التطبيقات، حيث أن لهذه التكنولوجيا تأثير كبير في أسلوب إدارة المدينة، من مرافق، كهرباء، وقمامة، ومياه والتعامل الأمني في مسائل متعددة.

ولفت، إلى أن خلق مدينة متكاملة عن طريق القطاع الخاص لم يكن بالأمر السهل، حيث لم تنجح فيه كيانات كبرى على مستوى العالم، وهو ما فعله في "مدينتي".

وعن مستقبل الاستثمار العقاري في مصر، قال "طلعت"، إنه لا صحة لما يتردد أنه في خطر، متابعا: "شركتنا حققت مبيعات كبيرة منذ عام 2017، وحتى الآن هي في تزايد مستمر، هي شركة مدرجة في البورصة، وكلامي يعلم به الجميع".

وأشار إلى أن الاستثمار العقاري يواجه بعض التحديات منها تغير سلوكيات بعض المستهليكن، حيث يرغب في الحصول على قسط يتناسب مع دخله، موضحًا أن الشركة العقارية يجب أن تعمل على خلق الآلية وأساليب السداد والعرض.

وأضاف: "نسعى في مدينتي بعد تدشين البنية التحتية، إلى عمل التحديث المطلوب لمدة 10 سنوات مقبلة، خلقنا التخطيط العام والخدمات الجيدة، ولدينا 60 ألف وحدة انتهينا من بنائها، حتى تكون فخرا لكل المصريين، ذات مواصفات عالمية في كل خدماتها وإدارتها وخدماتها الترفيهية والتعليمية والرياضية والتجارية".