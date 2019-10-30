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مصادر قضائية: إحالة "كمسارى قطار طنطا" للمحاكمة قريباً

مصادر قضائية: إحالة "كمسارى قطار طنطا" للمحاكمة قريباً

البرلمان يتجه لمد فترة التصالح فى "مخالفات البناء" 6 شهور

البرلمان يتجه لمد فترة التصالح فى "مخالفات البناء" 6 شهور

مسلم: التضحية أهم سمات الجيش.. وشخصية الصحفي في "الممر" خيالية

مسلم: التضحية أهم سمات الجيش.. وشخصية الصحفي في "الممر" خيالية

"الوطن" تفوز بالمركز الأول في جائزة التميز الصحفي بالمعهد الدنماركي

"الوطن" تفوز بالمركز الأول في جائزة التميز الصحفي بالمعهد الدنماركي

والدة "شهيد الغربة": كان بيكلمني بشكل يومي وبيقول لي ادعيلي يا ماما

والدة "شهيد الغربة": كان بيكلمني بشكل يومي وبيقول لي ادعيلي يا ماما

بدء الحملة التعريفية للمواطنين عن مشروع التأمين الصحي الشامل بالأقصر

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