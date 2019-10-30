نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر موقعها الرسمي على "فيسبوك"، حدود الاستهلاك الشهري للأجهزة الكهربائية (ك.و.س) طبقًا لفئات بيان ملصق الطاقة على النحو التالي:

نوع الجهاز: غسالة ملابس

التصنيف: 7 كجم

حدود استهلاك الكهرباء الشهري

كيلو وات لكل ساعة: 22.4

نوع الجهاز: مكنسة كهربائية

التوصيف: 1600 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري

كيلو وات لكل ساعة: من 4.8 الي 2.3

نوع الجهاز: ثلاجة

التوصيف: 16 قدم

حدود استهلاك الكهرباء الشهري

كيلو وات لكل ساعة: من 87.5 الي 55.5

نوع الجهاز: مايكرويف

التوصيف: 16 لتر

حدود استهلاك الكهرباء الشهري

كيلو وات لكل ساعة: من 38.3 الي 16.2

نوع الجهاز: تكييف

التوصيف: 1.5 حصان

حدود استهلاك الكهرباء الشهري

كيلو وات لكل ساعة: من 69.4 الي 49.1

نوع الجهاز: سخان مياه كهرباء

التوصيف: 50 لتر

حدود استهلاك الكهرباء الشهري

كيلو وات لكل ساعة: من 160.9 الي 143.7

نوع الجهاز: تليفزيون 32 بوصة LCD

القدرة: 156 وات

استهلاك الكهرباء: 23.7 كيلو وات لكل ساعة .

نوع الجهاز: لاب توب

القدرة: 50 وات

استهلاك الكهرباء الشهري: 10.7 كيلو وات لكل ساعة.

نوع الجهاز: مكواة

القدرة: 1000 وات

استهلاك الكهرباء الشهري: 13 كيلو وات لكل ساعة.