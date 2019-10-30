نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر موقعها الرسمي على "فيسبوك"، حدود الاستهلاك الشهري للأجهزة الكهربائية (ك.و.س) طبقًا لفئات بيان ملصق الطاقة على النحو التالي:
نوع الجهاز: غسالة ملابس
التصنيف: 7 كجم
حدود استهلاك الكهرباء الشهري
كيلو وات لكل ساعة: 22.4
نوع الجهاز: مكنسة كهربائية
التوصيف: 1600 وات
حدود استهلاك الكهرباء الشهري
كيلو وات لكل ساعة: من 4.8 الي 2.3
نوع الجهاز: ثلاجة
التوصيف: 16 قدم
حدود استهلاك الكهرباء الشهري
كيلو وات لكل ساعة: من 87.5 الي 55.5
نوع الجهاز: مايكرويف
التوصيف: 16 لتر
حدود استهلاك الكهرباء الشهري
كيلو وات لكل ساعة: من 38.3 الي 16.2
نوع الجهاز: تكييف
التوصيف: 1.5 حصان
حدود استهلاك الكهرباء الشهري
كيلو وات لكل ساعة: من 69.4 الي 49.1
نوع الجهاز: سخان مياه كهرباء
التوصيف: 50 لتر
حدود استهلاك الكهرباء الشهري
كيلو وات لكل ساعة: من 160.9 الي 143.7
نوع الجهاز: تليفزيون 32 بوصة LCD
القدرة: 156 وات
استهلاك الكهرباء: 23.7 كيلو وات لكل ساعة .
نوع الجهاز: لاب توب
القدرة: 50 وات
استهلاك الكهرباء الشهري: 10.7 كيلو وات لكل ساعة.
نوع الجهاز: مكواة
القدرة: 1000 وات
استهلاك الكهرباء الشهري: 13 كيلو وات لكل ساعة.