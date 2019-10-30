أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو مستقرة ومستدامة، في ظل تحديات يواجهها العالم في مجال التجارة الدولية.

وأضافت، في مؤتمر صحفي لها منذ قليل بمقر مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء وعدداً من الوزراء، أن قطاع الاتصالات عاد للنمو مرة أخرى بعدما شهد تراجعاً خلال عامين، ليعود للنمو كأحد أكثر القطاعات نمواً.

وأوضحت أن نسبة العمالة التى تعمل في قطاع الصناعة والنقل والتخزين شهدت زيادة، وقالت إننا نوفر فرص عمل في القطاعات التي لها قيمة مضافة، ونوفر فرص عمل لائقة ومستقرة.