قالت مصادر قضائية إن تحقيقات النيابة فى واقعة مقتل شاب تحت عجلات قطار الإسكندرية رقم 934 قرب طنطا أوشكت على الانتهاء، وسيتم إحالة رئيس القطار المتهم فيها لمحاكمة جنائية عاجلة، حيث فتح باب العربة لشابين، وأمرهما بالقفز أثناء سير القطار بسرعة كبيرة، ما تسبب فى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتستكمل النيابة عناصر التحقيق بعد أن قررت حبس رئيس القطار لارتكابه أفعالاً أضرت بسلامة راكبين. وكشفت المصادر أن الاتهامات المنسوبة للمتهم تحيله لمحكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات أنه خيّر المجنى عليهما، محمد عيد عبدالحميد وأحمد سمير، بين دفع ثمن التذكرة أو تحرير محضر ضدهما أو النزول من القطار، فقفزا أثناء مرور القطار بمحطة «دفرة القديمة»، حيث أمسك الشاب محمد عيد بمقبض باب القطار ثم اختفى تحت عجلاته، بينما قفز الثانى وأصيب بكدمات وسحجات بمواضع متفرقة من جسده.

وأنكر رئيس القطار ما نُسب له من اتهامات، مدعياً أن القطار توقف ثم بدأ السير ببطء قبل أن يقفز الشابان منه، كما زعم أنه حاول منعهما من ذلك، وأفادت معاينة النيابة لمكان قفز المجنى عليهما أن محطة «دفرة» مهجورة ومعتمة، وتبين أن رأس المجنى عليه انفصل عن جسده.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود الواقعة، الذين أقروا أن المتهم أصر على نزول الراكبين من القطار، فقفزا بالمحطة المذكورة، واختلفت تقديراتهم حول سرعة القطار آنذاك، فانتدبت النيابة خبراء مختصين لفحص جهاز التحكم الآلى بالقطار، ATC، للوقوف على سرعته وقت الواقعة.