تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

النائب العام يكشف تفاصيل حادث قطار طنطا

كشفت النيابة العامة التفاصيل الكاملة لحادث القطار رقم 934، وذكر بيان للنيابة أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل لآخر الأسبوع وشبورة كثيفة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني.

"الداخلية" تطالب مالكي السيارات بالتوجه إلى إدارات المرور

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكى المركبات بجميع أنواعها، التى تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام، التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

بروتوكول لمساواة القطاع الخاص بالحكومة: زيادة 10% بأثر رجعي

نجحت وزارة القوى العاملة، اليوم، في توقيع بروتوكول مع اتحاد المستثمرين بالقطاع الخاص، في الحصول على مكتسبات وحقوق للعاملين المدنيين بالقطاع الخاص المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومن أهمها صرف علاوة لجميع العاملين المخاطبين بالقانون، نسبتها 10%، بدون حد أقصى.

منذ بدء الكشف في مارس.. 2000 موظف بالحكومة يتعاطون المخدرات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة "موظفين، عمال، سائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن اللجنة قامت بالكشف على 102 ألف موظف في مختلف الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وذلك في الفترة من شهر مارس 2019 وحتى الآن، وتبين تعاطى 2040 حالة للمواد المخدرة بنسبه 2% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.

مشاجرات مستمرة بين "الكمسارية" والمتهربين من التذاكر في القطارات

فى تمام التاسعة والنصف صباحاً وعلى رصيف ١١ فى محطة مصر بمنطقة رمسيس التابعة لمحافظة القاهرة، حيث القطارات المتجهة إلى وجه قبلى ومحافظات الصعيد كان الازدحام شديداً، المسافرون يصطفون بطول الرصيف الذى لا تكاد تظهر نهايته تحت أشعة الشمس الحارقة فى انتظار القطار الذى يحمل رقم ١٥٨ والمتجه من محافظة الإسكندرية، ليحط رحاله ويفرغ حمولته فى محافظة الأقصر. «الوطن» قامت برحلة عبر أحد قطارات الدرجة الثالثة، انطلقت من محطة مصر بالقاهرة وصولاً إلى مدينة الواسطى القريبة من محافظة بنى سويف.

شقيق ضحية "كمسري القطار" يبكي على الهواء: "كنا بنجهز شقته عشان نجوزه"

دخل تامر عيد، شقيق ضحية واقعة "كمسري القطار"، في نوبة من البكاء على الهواء، حزنًا على وفاة شقيقة، حيث قام كمسري بإجبار شابين في سن 25 و23 عامًا بالقفز من قطار الإسكندرية - أسوان، لعدم وجود تذكرة معهم، والذي أسفر عن وفاة أحدهم، يدعى محمد عيد، وإصابة الآخر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر".

"مش بيتمسح".. برنامج خبيث يصيب آلاف هواتف "الأندرويد" حول العالم

خلال الأشهر الستة الماضية، صنعت سلالة جديدة من البرامج الضارة التي تضرب نظام Android اسمًا لنفسها بعد ظهورها على رادار العديد من شركات مكافحة الفيروسات، وإزعاجه المستخدمين بسبب آلية إعادة التثبيت الذاتي التي تجعل من شبه المستحيل إزالتها.

المنتخب الأوليمبي يعلن القائمة النهائية لـ أمم أفريقيا.. واستبعاد شوبير وحمدي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي القائمة النهائية التي ستخوض بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في نوفمبر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث ضمت 21 لاعبا.