وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المجتمعية "مشروعك" يعمل على حل مشكلة البطالة في مصر، من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، توفر للشباب 671 ألف فرصة عمل.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "DM C"، إن "مشروعك" يتعاون مع 6 بنوك وطنية، مشيرا إلى أن أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تدريب الكوادر البشرية وتوفير معارض سنوية مهمة للشباب على مستوى مصر.

وتابع: الوزارة تستقبل الشباب وكل من يحتاج إقامة مشروع أو تطوير مشروعه القائم، حيث يجري بحث أفكار المشروعات من خلال دراسة جدوى، ثم يجري اختيار البنك الذي يمول فكرة المشروع، و إذا كانت أوراق الشاب مستوفاة يجري إعطاؤه رخصة مؤقتة تمنحه حق مباشرة أعماله لحين استكمال الإجراءات.

وأكمل : " محافظة المنيا تحتل المركز الأول في برنامج مشروعك، بـ 15 ألفا و906 مشروعات ويليها البحيرة 14 ألفا و190 مشروعا، ويليها سوهاج بـ 13 ألفا 689و مشروعا".