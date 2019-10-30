"التنمية المحلية" توقع بروتوكول تعاون لتطوير 5 قرى في الوادي الجديد

أعلن جهاز تعمير محافظة الوادي الجديد، اليوم، الانتهاء من توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز التعمير في المحافظة ووزارة التنمية المحلية؛ لتطوير 5 قرى ورفع كفاءة المجازر بالمحافظة، وقرية بالواحات البحرية.

وقال اللواء أيمن عبدالمنعم رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، إنه سيجرى بدء خطوات تنفيذ البروتوكول من خلال طرح مشروع حفر 3 آبار مياه شرب، وإحلال وتجديد مباني رئاسة وحدة محلية قروية بمركزى الداخلة وبلاط بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 16.45 مليون جنيه.

وأضاف أن الجهاز طرح مشروع حفر الآبار الثلاث، وتشمل حفر بئر مياه شرب بعمق 650 مترًا، بتكلفة 3.7 مليون جنيه في قرية بغداد بمركز باريس، وحفر بئر ثانية بالعمق نفسه والتكلفة بقرية فلسطين بمركز الخارجة، وبئر ثالثة بعمق 1000 متر بتكلفة 3.85 مليون جنيه بقرية عمر بن الخطاب بمركز الفرافرة، لخدمة التنمية بالقرى الثلاث.

وأكد أن مشروع حفر الآبار الثلاثة جرى طرحه وإسناده، وسيبدأ تنفيذه خلال الفترة المقبلة، في مدة تصل إلى نحو 6 أشهر، على أن تدخل الآبار الخدمة في شهر يوليو 2020، بينما جارٍ طرح مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية لقرية أولاد عبد الله بمركز بلاط بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وجارٍ البدء الفعلي في التنفيذ، وجار الإعداد لتنفيذ المشروع نفسه لتطوير وإحلال مبنى وحدة محلية قروية بمركز الداخلة وبالتكلفة نفسها.