تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق محدود في شجرة بحديقة الحيوان، إثر ماس كهربائي من الأسلاك المجاور لتلك الشجرة.

وأكد مصدر أمني أن بيوت الحيوانات لم يصلها الحريق، كما أن الحماية المدنية سيطرت على النيران قبل امتدادها إلى أشجار أخرى.