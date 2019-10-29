سيطرت هيئة الحماية المدنية على حريق محدود اندلع بإحدى قاعات الطابق الثانى من خان الزراكشة بشارع الأزهر.

وقال دكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه فور العلم بنشوب الحريق توجه على الفور إلى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر ومعاينته.

وأكد دكتور جمال على أن الحريق محدود جداً، حيث إن النيران لم تمس الأثر ولم تسبب أي أضرار له، والنيران اشتعلت في السلع المخزنة في القاعات التي يشغلها بعض المستأجرين المتعاقدين مع وزارة الأوقاف. وقد تم تكليف قطاع المشروعات بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.