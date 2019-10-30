غدا.. استئناف الدراسة في لبنان بعد فتح الطرق المغلقة

دعا وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، أكرم شهيب، اليوم، جميع المدارس والمعاهد والجامعات في عموم البلاد، إلى استئناف العملية الدراسية اعتبارا من صباح الغد، قائلا، في تصريح، إن قراره باستئناف الدراسة، يأتي في ضوء قيام الجيش بإعادة فتح الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التداول مع روابط أساتذة التعليم الرسمي وكافة الجهات المعنية في مختلف قطاعات الدولة، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالمدارس التي تقوم بتعليم النازحين السوريين، فإنه تقرر أن تبدأ الدراسة بها اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وكانت المدارس والمعاهد والجامعات توقفت بصورة شبه كاملة في عموم لبنان على مدى الأسبوعين الماضيين، جراء المظاهرات التي اندلعت في البلاد، ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

من جانبها، طلبت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم، من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تشكل حكومة جديدة، وذلك غداة استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تحت ضغط الشارع، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات طالبت برحيل الطبقة السياسية، وبموجب أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور اللبناني التي تنصّ على أن الحكومة تُعتبر مستقيلة في حال استقال رئيسها، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان أن رئيس الجمهورية ميشال عون "طلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة"، موضحة أن الرئيس أعرب عن شكره لرئيس الحكومة والوزراء كافة.

وبعد نحو 13 يوماً من حراك شعبي غير مسبوق منذ سنوات تسبب بشلل في البلاد، أعلن الحريري استقالة حكومته الثلاثاء "تجاوباً لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".