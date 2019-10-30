قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم اليوم استيقظ على مفاجأة من العيار الثقيل من مجلس النواب الأمريكي بالتصويت وإصدار قانون مفاجئ صادم وصارم بفرض عقوبات غير مسبوقة على تركيا بسبب غزوها شمال شرق سوريا، والفظائع اللاإنسانية التي ارتكبتها، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، مضيفًا: "النظام التركي يرقص الرقصة الأخيرة أمام الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح "الديهي"، أن البرلمان الأمريكي صوت بأغلبية غير مسبوقة تصل لـ 405 صوتا مقابل 13 صوتا، و3 امتنعوا عن التصويت بفرض عقوبات على تركيا، معتبرًا أن هذه العقوبات قنبلة حقيقة في وجه أردوغان، كما أن البرلمان الأمريكي أوصى بفرض عقوبات على وزير الدفاع التركي، ومنعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت أنقرة وواشنطن الآن على صفيح ساخن.

وأشار إلى أن هناك قنبلة مدوية أكثر من فرض عقوبات أمريكية على تركيا، وهي قنبلة مدوية سقطت على رأس "أردوغان"، حيث صدر قرار آخر غير مسبوق بموافقة مجلس النواب الأمريكي في جلسة استثنائية بأغلبية 405 صوت باعتبار ما حدث ضد الأرمن جريمة إبادة جماعية".