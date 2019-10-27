نشأت الديهي: مصر أكبر من أن تتلقى دروسا من البرلمان الأوروبي

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، البرلمان الأوروبي بسبب ادعاءاته حول حقوق الإنسان في مصر، حيث ذكر أن البرلمان الأوروبي يرى أن مصر غير ملتزمة بحقوق الإنسان، ويروا أن مصر بها قمع وتعذيب وإعدام، مستنكرًا: "البرلمان الأوروبي بيستهبل"، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أن قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة بالنسبة لمصر وهي والعدم سواء، مطالبًا رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، بإصدار بيان عن حقوق الإنسان في أوروبا، معقبًا: "إحنا مش هنخاف ولا نرتعش" ويجب على البرلمان الأوروبي التوقف عن إعطاءنا دروسا في الديمقراطية.

وتساءل: "ماذا فعل البرلمان الأوروبي تجاه ما يقوم به أردوغان في سوريا، وماذا فعل تجاه بعض المحطات التي تعمل لحساب داعش والإخوان، وماذا فعل البرلمان الأوروبي في ألمانيا وفي فرنسا مع تظاهرات السترات الصفراء؟".