المؤبد لشابة قتلت خمسينيا دفاعا عن شرفها: "حاول اغتصابي"

"3 طعنات" كتبت نهاية مزارع، حاول اغتصاب سيدة ومعاشرتها بالقوة، في قرية رمسيس بمركز صان الحجر في الشرقية، وطبقا لما ورد في التحريات والتحقيقات أن المجني عليه حاول اغتصاب سيدة تحت تهديد السلاح، وأمسك بها وحاول إقامة علاقة معها بعد أن وضع "مطواة" على رقبتها، فدفعته وأسرعت إلى مطبخ شقتها وأمسكت سكينا وسددت له 3 طعنات أودت بحياته في الحال، واستعانت بزوجها وخالها وتخلصوا من الجثة والسلاح، وألقوا بالجثة بجوار ترعة في المنطقة.

أجهزة الأمن بالشرقية.. اقتادت المتهمة وزوجها وخالها، صباح اليوم، إلى محكمة جنايات الزقازيق، ومَثلت المتهمة الرئيسية أمام هيئة المحكمة، واعترفت بقتل المجني عليه دفاعا عن شرفها، وقضت المحكمة بمعاقبتها بالسجن المؤبد، بعد أن نسبت إليها التحريات والتحقيقات تهمة القتل العمد دون سبق الإصرار، وقضت بمعاقبة زوجها وخالها بالسجن سنة لكل منهما، عن جريمة إخفاء جثة المجنى عليه.

قرار المحكمة جاء بعد أن فحصت ملف القضية الذي يضم محضر الشرطة، وتحريات مباحث بمركز صان الحجر وإدارة البحث الجنائي بالشرقية، وتحقيقات النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وتقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه الذي أكد أنه قتل بـ3 طعنات نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض "سكينا"، واعترافات المتهمة الرئيسية، فى الواقعة وزوجها وخالها.

ما توصلت إليه المحكمة من خلال فحص أوراق التحقيق، أن المتهمة تعدت بالضرب 3 طعنات على المجني عليه، وأيضا أنها فكرت في التخلص من الجثة وإخفائها والتنصل من جريمتها، بمساعدة المتهمين الآخرين، وفقا لأوراق التحقيق.

تفاصيل الواقعة التي سطرتها تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة، جاءت قبل 14 شهرا من الآن، بتلقى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية الأسبق، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، من مستشفى بصان الحجر، يفيد بوصول جثة هامدة لمزارع يدعى (السيد- 56 سنة)، مقيم فى عزبة 3 رمسيس بالمركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، بصحبة النيابة العامة والمعمل الجنائي وناظرت جثة المجنى عليه، وقررت النيابة، آنذاك، عرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان اسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار مرتكب الجريمة.

بمجرد الانتهاء من إجراءات النيابة، تم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وجاءت التحريات من خلال فحص خط سير المجني عليه، أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تدعى (دعاء- 20 سنة- ربة منزل)، مقيمة بقرية رمسيس صان الحجر، بارتكاب واقعة القتل والتخلص من الجثة بمساعدة زوجها (محمد ع. م.- 24 عاما)، وخالها.

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الزوجين يقيمان بمنزل إيجار بالطابق الأرضي ملك المجني عليه، منذ شهر، وأن المجني عليه حاول معاكسة الزوجة فصدته.

وقالت التحريات، إن يوم الجريمة استغل المجني عليه تواجد المتهمة بمفردها فىي المنزل بعد مغادرة زوجها للعمل، وطرق بابها وعندما فتحت الباب وضع سلاح أبيض "مطواة" على رقبتها، وحاول اغتصابها بالقوة، بعد صفعها على رأسها، وعندما أفاقت، دفعته وتوجهت مسرعة إلى مطبخ الشقة، وأمسكت سكينا وقتلته بـ3 طعنات وتخلصت من الجثة بجوار ترعة بالقرية، وتخلصت من سلاح الجريمة بمساعدة زوجها وخاله.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، اعترفت الزوجة بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن السلاح الذي تخلصت منه بالمصرف، بمساعدة زوجها وخالها.

وعقب الانتهاء من التحقيقات، أصدرت النيابة قرارا بإحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، التى أصدرت قرارها السابق.