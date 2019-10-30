قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه جرى فحص 29 ألف و586 من طلاب المدارس بالمحافظة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "نور حياة".

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي، أن المبادرة جرى تنفيذها في الأول من يوليو الماضي بتسيير 10 قوافل مدة كل واحدة يومين بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة، إضافة إلى قافلة بمركز شباب الدراكسة بمنية النصر، وجرى فيها فحص 10 آلاف حالة، وإجراء 400 عملية، وتسليم 2000 نظارة طبية، وصرف علاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار لـ300.

وأشار إلى أن المحور الثاني من المبادرة بدأ في الفترة من 7 حتى 27 أكتوبر الجاري بإدارة منية النصر التعليمية، وفحص فيها 19 ألف و586 طالبا، وتسليم 2079 نظارة.

وأكد "شاروبيم" أن الدقهلية تعد الأولى بين المحافظات المنفذة للمبادرة من حيث عدد الطلاب الذين تم فحصهم.

من جانبها قالت الدكتورة هدى بلاط، مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة، إنه جرى تنفيذ هذه القوافل بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، ومديريتي الصحة والتعليم.