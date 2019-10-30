لقي عامل مصرعه في الدقهلية، اليوم، عقب سقوطه من الدور العاشر، بأحد الأبراج السكنية بشارع قناة السويس بالمنصورة، أثناء إصلاحه لجهاز تكييف، واختلال توازنه.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد طارق الشحات، مأمور قسم شرطة ثانِ المنصورة، بورود بلاغا لإدارة شرطة النجدة، بسقوط شخص من الدور العاشر ببرج بشارع قناة السويس بالمنصورة ما أدى إلى مصرعه على الفور.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانِ المنصورة، بإشراف المقدم محمد مطر، رئيس مباحث القسم، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة "عبدالمؤمن. م. ع"، 42 عاما، مقيم بقرية "ديبو عوام" التابعة لمركز المنصورة.

وبسؤال شهود العيان تبين أن المتوفي يعمل فني صيانة تكييف، وأثناء قيامه بأعمال صيانة في الدور العاشر، اختل توازنه، وسقطت به قاعدة التكييف، ولقى مصرعه.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.