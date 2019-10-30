قتل مئة شخص على الأقل وأصيب 5500 آخرون بجروح، خلال أسبوع من الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق، بحسب ما أعلنت اليوم الأربعاء المفوضية العراقية الحكومية لحقوق الإنسان.

تشمل هذه الحصيلة مجموع القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية منذ استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، الخميس الماضي، بحسب المفوضية، التي لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.

وكان العراقيون كسروا، أمس الأول الإثنين، حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات في بغداد لست ساعات يوميا، بعد يوم احتجاجي شهد توافد آلاف الطلاب إلى شوارع مدن عدة في العراق، في إطار التظاهرات المتواصلة في البلاد من الخميس، غير آبهين بتحذيرات السلطات.

كان الحراك الشعبي والذي انطلق في الأول من أكتوبر في العراق، جاء احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.