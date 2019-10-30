دبلوماسي مصري يبحث مع وزيرة خارجية جنوب السودان تعزيز التعاون

بحث سفير مصر الجديد في جوبا، محمد قدح، مع وزيرة خارجية جنوب السودان، أووت دينق أشويل، سبل تعزيز التعاون بين البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، أن اللقاء تناول عدداً من الملفات الثنائية محل الاهتمام المشترك، ونتائج الاجتماع الذي عُقِدَ بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سلفاكير، على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشى، 23 أكتوبر الجاري.

وأكد سفير مصر ما عكسه هذا الاجتماع من توافق بين القيادتين السياسيتين على تطوير العلاقات الثنائية، وكذا تلاقي وجهات نظرهما حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأشادت وزيرة خارجية جنوب السودان، بالنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال الفترة الأخيرة، معربةً عن اعتزازها بخصوصية العلاقات بين البلدين، مشيرة في هذا الصدد إلى دور مصر وجهودها لدعم جنوب السودان في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، لا سيما دعم تنفيذ ترتيبات اتفاق السلام المُنَشِط في جنوب السودان.

يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لتعزيز السلم والأمن في محيطها الإقليمي والقارة الأفريقية بشكل عام.