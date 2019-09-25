أعلنت وزارة الصحة والسكان وصول الفريق الطبي المصري إلى جنوب السودان، برئاسة الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، الذي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، واستشاري تحاليل طبية، في إطار افتتاح أول وحدة فيروسات كبدية، بالعيادة المصرية بـ"جوبا"، تحت شعار " تحيا مصر أفريقيا"، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي".

يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية، لدعم الدول في مسح وعلاج مواطنيها من فيروس سي.

وأوضحت الوزارة أنّه كان في استقبال الفريق، القنصل العام المصري بجوبا أحمد البكري، وممثل وزارة صحة جنوب السودان، مضيفًا أنّ الوفد توجه فور وصوله إلى العيادة المصرية بـ"جوبا"، والتي تم تزويدها بالتجهيزات، والمستلزمات الطبية، والأدوية.

وأشارت في بيانها إلى أنّ الفريق الطبي المصري التقى وزير صحة جنوب السودان، والذي أثنى على الدعم المصري والعلاقات الوطيدة مع مصر خاصة في المجال الصحي، من خلال الإمداد والدعم المستمر بالقوافل الطبية والتي تشمل التخصصات، إضافة لإتاحة الفرص التدريبية لأطباء جنوب السودان للتدريب بمستشفيات وزارة الصحة، وتوفير فرص للالتحاق بالزمالة المصرية، مضيفًا أنّ وزير جنوب السودان قال في لقاء صحفي على تليفزيون جنوب السودان، أنّ الفريق المصري سيجري مسحا مماثلا لما تم إجراءه في مبادرة 100 مليون صحة بمصر.

وقال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية، إنّ الفريق الطبي المصري ومندوب منظمة الصحة العالمية تفقدوا مستشفى جوبا التعليمي، والمعامل والعيادات للوقوف على احتياجات أقسامها تمهيدًا لتقديم الدعم والمساعدات للمستشفى، لافتاً إلى أنّ الفريق الطبي المصري بدأ العمل الفعلي بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بـ"جوبا"، وأجرى مسحا لعدد من مواطني جنوب السودان، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة.

وقال جاد إنّه تم تكوين فريق مشترك من الكوادر الطبية في الفريق المصري وأطباء وزارة الصحة بجنوب السودان، وتزويد المعمل الرئيسي للمعامل المركزية بجهاز pcr وتدريب كوادر جنوب السودان على عمل فحوصات الـpcr للتأكد من الحالات الإيجابية التي تم رصدها أثناء عملية المسح، إضافة إلى عقد محاضرات وورش عمل في التحاليل الطبية وكيفية تشخيص وعلاج فيروس التهاب الكبدي الفيروسي "سي" بحضور أطباء من وزارة صحة جنوب السودان.

وأضاف جاد أنّ وزير صحة جنوب السودان طلب مزيدًا من الدعم في إيفاد القوافل الطبية المصرية خاصة في مجال الرمد لمدينتي "جوبا وبور"، إضافة إلى تدريب الكوادر الطبية وإعادة تشغيل وتأهيل مركز "بور الطبي" والذي تم إغلاقه خلال الفترة الماضية، موضحًا أنّ الفريق المصري يتولى تشغيل وحدة الكلى المصرية بمستشفى جوبا التعليمي.

وفي ذات السياق أشار مجاهد إلى أنّه سيتم إرسال فريق طبي آخر إلي العاصمة "أنجيمينا" بدولة تشاد في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، لاستكمال المبادرة الرئاسية وتقديم الدعم الطبي لمواطني دولة تشاد.