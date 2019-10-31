جلسة مساءلة للرئيس التنفيذي لـ"بوينج" في مجلس النواب الأمريكي

واجه الرئيس التنفيذي لشركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، دينيس مويلنبرج، اليوم، جولتي مساءلة وجّه خلالها نواب أمريكيون انتقادات للشركة لعدم مساءلتها مسؤولين كبارا فيها على خلفية حادثتي تحطّم طائرتين أوقعتا 346 قتيلا.

وتناولت الجولة الثانية من جلسات الاستماع في مجلس النواب الأمريكي تفاصيل تحطّم طائرتين لبوينج من طراز ماكس 737، لكنّها ركّزت خصوصا على مسؤولية مويلنبرج عن الكارثتين.

وسأل النواب مويلنبرج عن سبب عدم تقديمه استقالته أو تخفيض راتبه، علما أن إجمالي التقديمات التي حصل عليها في العام 2018 بلغ 23,4 مليون دولار، وفقا للبيانات المالية.

وسأله النائب الديموقراطي عن ولاية تينيسي، ستيف كوهن: "لمَ لم تقتطع جزءا من الأموال التي تحصل عليها؟"، فأجاب مويلنبرج أن الأموال التي يتلقاها أقرها مجلس الإدارة.

وسأله كوهن: "لم تتنازل عن أي تقديمات؟"، مضيفا: "بعد هاتين الحادثتين المروعتين اللتين أسفرتا عن رحيل كل هؤلاء الأشخاص ومصرعهم لم تقتطع جزءا من الأموال التي تتلقاها"، معتبرا أنه لم يخضع لأي مساءلة.

وكان ذلك أحد أكثر النقاشات حدة خلال جلسة استماع في مجلس النواب حول طراز ماكس.

وأدى تحطم الطائرة التابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية للرحلات المتدنية الكلفة بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر إلى مصرع 189 شخصا.

وبعد بضعة أشهر، تحطمت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، بعيد إقلاعها من أديس أبابا مما أسفر عن مصرع 157 شخصا.

ومنذ مارس الماضي، منعت الطائرات من هذا الطراز من التحليق عالميا، وكانت بوينج أقالت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، رئيس قسم الطائرات المدنية في الشركة كيفن مكاليستر.

كذلك سحبت الشركة منصب رئاسة مجلس الإدارة من مويلنبرج الذي لم يعرض الاستقالة بعد الكارثتين.

وقال مويلنبرج: "وقعت هاتان الحادثتان في عهدي، أشعر أني مسؤول عن تخطي (الشركة) هذا الأمر".

وأضاف مويلنبرج: "نشأت في مزرعة في آيوا وعلّمني والدي عدم الهرب من التحديات وهذا وضع يشكل تحديا"، موضحا أن "من مسؤوليتي أن اتصدى لذلك وأن أساعد فريقنا على تخطيه وعلى إعداد بوينغ للمستقبل".

وأشار مويلنبرج، إلى سحب منصب رئاسة مجلس الإدارة منه، أنه مثال على المساءلة وقال إنه وافق على ذلك لأنه يمنحه مزيدا من الوقت للتركيز على إعادة طراز ماكس إلى الخدمة.

وتابع: "أنا مسؤول، وأنا خاضع للمساءلة" خلال نقاش مع النائب الديموقراطي عن ولاية واشنطن ريك لارسن، مضيفا: "بعد استكمال المراجعات الإضافية، سنتّخذ مزيدا من التدابير"، وأوضح مويلنبرج، أن "المسافرين يستحقون طائرات آمنة".