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الأهلى يضم رمضان صبحى نهائياً بـ72 مليون جنيه

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الخارجية تتابع آخر مستجدات عملية التعرُف على ضحايا الطائرة الإثيوبية

الخارجية تتابع آخر مستجدات عملية التعرُف على ضحايا الطائرة الإثيوبية

عماد حجاب يطالب بإنشاء لوبي مصري لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية دوليا

عماد حجاب يطالب بإنشاء لوبي مصري لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية دوليا

"وكيل الأزهر": السيسي مهتم بنشر الفكر المعتدل

"وكيل الأزهر": السيسي مهتم بنشر الفكر المعتدل

تفاصيل تسجيل مائدة العاصمة الإدارية بجينيس: استوفى جميع الاشتراطات

تفاصيل تسجيل مائدة العاصمة الإدارية بجينيس: استوفى جميع الاشتراطات

محافظ كفر الشيخ يكرم "طبيب الغلابة" ويشيد بجريدة «الوطن»

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