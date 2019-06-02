الخارجية تتابع آخر مستجدات عملية التعرُف على ضحايا الطائرة الإثيوبية

أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن سفارة مصر في أديس ابابا تتابع مع السلطات الأثيوبية عملية التعرُف على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية، حيث يضم الفريق المنوط به تلك العملية خبراء من إثيوبيا والإنتربول والشركات الأجنبية المتخصصة.

وأضاف هاشم في بيان صحفي له اليوم، أن السلطات الأثيوبية أشارت إلى أنه تم الانتهاء من عملية جمع المتعلقات الشخصية وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعرف أسر الضحايا عليها.

وشدّد مساعد وزير الخارجية على أن سفارة مصر في أديس أبابا ستستمر في المتابعة عن كثب كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالحادث.