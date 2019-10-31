الدنمارك تسمح بتمرير خط أنابيب "نورد ستريم 2" عبر مياهها

سمحت الدنمارك، اليوم، بتمرير جزء من خط أنابيب "نورد ستريم 2" عبر مياهها، رافعة بذلك آخر عقبة في وجه إتمام خط الأنابيب المثير للجدل الذي سيمد أوروبا بالغاز الروسي عبر بحر البلطيق.

وأعلنت سلطات الدنمارك في بيان، أن "وكالة الطاقة الدنماركية سمحت لنورد ستريم 2 بتمرير قسم من خط أنابيب الغاز على الجرف القاري، في جنوب شرق بورنهولم في بحر البلطيق".

وردت الشركة المشغلة لنورد ستريم 2 في بيان مبدية "ارتياحها" لقرار السلطات الدنماركية المتعلق بجزء من خط الأنابيب طوله 147 كيلومتر، وقال رئيس مجموعة جازبروم الروسية للغاز أليكسي ميلر: "يمكن إنجاز هذا العمل خلال خمسة أسابيع"، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وخط نورد ستريم 2 الذي أنجز أكثر من 80% منه يمثل استثمارا بقيمة حوالى عشرة مليارات يورو تمول مجموعة جازبروم نصفه، وهو سيسمح بمضاعفة إمدادات الغاز الروسي لألمانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارة إلى المجر، إن "الدنمارك برز كطرف مسؤول في التواصل الدولي، يدافع عن مصالحه وعن سيادته، وعن مصالح شركائه الرئيسيين في أوروبا الذين من صالحهم تنويع إمدادات السوق الأوروبية من المحروقات الروسية".

وبعد الضوء الأخضر الدنماركي، زادت أسعار أسهم جازبروم في بورصة موسكو بنسبة 3% في الساعة 04:08 عصرا بتوقيت مصر.

ورأى الأوروبيون الرافضون للمشروع وكذلك الولايات المتحدة، أن استكمال بناء خط الأنابيب هذا سيزيد من اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي، وسيؤدي إلى تعزيز نفوذ موسكو، مع إضعاف أوكرانيا حليفة الغرب التي يمر عبر أراضيها جزء كبير من الغاز الروسي، أما مؤيدو المشروع وعلى رأسهم ألمانيا، فيرون أنه يتعلق بقرار اقتصادي للحفاظ على وصول شحنات الغاز إلى أوروبا بتكلفة مقبولة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وحذر وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، أمس الأول الإثنين، بأن خط نورد ستريم 2 "سيعزز نفوذ روسيا في سياسة أوروبا الخارجية ويجعل أوروبا أكثر عرضة لانقطاع الإمدادات"، مشيرا إلى أنه "سيسمح لموسكو بوقف نقل الغاز عبر أوكرانيا قرابة نهاية العقد".

وأضاف أن المشروع "سيُدخل شريان غاز أحادي المصدر في عمق أوروبا ويضرب الاستقرار والأمن الأوروبيين في الصميم".

وأكد بيري، أن الولايات المتحدة "مستعدة وراغبة وقادرة" على تعزيز أمن أوروبا على صعيد الطاقة بتوفير مصادر بديلة لها مثل الغاز الطبيعي المسال والتكنولوجيات النووية المدنية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التعاون بين روسيا والمجر في مجال الطاقة هو على مستوى عالٍ ويمضي بسلاسة، مشيرا إلى أن المجر شريك ذو أولوية في هذا المجال.

وقال في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان: "أهم شيء هو أن تعاوننا يسير على مستوى عالي الجودة وبسلاسة"، مشيرا إلى أن روسيا توفر 60% من احتياجات المجر من النفط و 50 بالمئة من الغاز"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.