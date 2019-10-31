بحث سفير مصر في كابول هاني صلاح، مع سكرتير عام مجلس النواب الأفغاني عبدالقادر ظاظاي تطورات الأوضاع في أفغانستان، والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين، وذكرت الخارجية، أمس، أن المسؤول الأفغاني أعرب عن تطلُع بلاده لمواصلة الدور المصري في أفغانستان، مشدداً على أن الأمل في تحقيق السلام في بلاده لن يتحقق إلا بمشاركة أكبر عدد من الشركاء وعلى رأسهم مصر.

وأضاف ظاظاي، أن مكانة مصر في العالم العربي والإسلامي محل تقدير من الجانب الأفغاني، فيما أوضح السفير المصري أن سكرتير عام مجلس النواب أشار إلى أهمية تأسيس جمعية صداقة برلمانية مشتركة، بالإضافة إلى تطلعهم لإيفاد مجموعة من البرلمانيين الأفغان للاستفادة من الخبرة المصرية في المجال التشريعي والبرلماني، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.