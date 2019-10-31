يحتوي السمك على فوائد عديدة لجسمك، فتناول الأسماك يعزز صحة القلب والشرايين، ويقي الدماغ من الأمراض، ويساعد في نزول الوزن.

وتابينت أسعار السمك خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية، وترصد "الوطن" أسعار بعض الأسماك مثل البلطي والمكرونة والماكريل والبوري والجمبري على النحو التالي:

الجمبري

تراوح سعر كيلو الجمبري في الأسواق بين 100 و200 جنيها للكيلو بحسب الحجم.

سمك بربون

وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 40 جنيهًا للكيلو.سمك الماكريلبلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 25 و50 جنيهًا.

السبيط

وصل سعر السبيط إلى 160 جنيها للكيلو.

قشر بياض

بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيه للكيلو.

سمك الثعابين

وصل سعر كيلو السمك الثعابين إلى 170 جنيها

سمك الثعابين إلى 170 جنيهًا.