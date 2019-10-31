تتميز الخضروات بسعرات حرارية قليلة، ولهذا فهي من المواد الغذائية التي يجب أن تؤكل يومياً.

وتقدم "الوطن" لمتابعيها وقرائها يوميًا عددًا من الخدمات المختلفة من بينها أسعار الخضروات، والتي تنوعت بين الطماطم والخيار والفاصوليا والجزر والباذنجان على النحو التالي:

البصل

بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلو.

الملوخية

وصل سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات.

الباذنجان

وصل سعر الباذنجان إلى 3 جنيهات للكيلو.

الطماطم

بلغ كيلو الطماطم 4.5 جنيه.

الكوسة

سعر كيلو الكوسة إلى 5 جنيهات.

القلقاس

بلغ سعر كيلو القلقاس 8 جنيهات.

ورق العنب

وصل سعر كيلو ورق العنب 50 جنيهًا.

السبانخ

وصل سعر كيلو السبانخ إلى 8 جنيهات.

الليمون

يتراوح سعر كيلو الليمون بين 8 إلى 10 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلو الفلفل إلى 5 جنيات.

الجزر

بلغ سعر كيلو الجزر 10 جنيهات.

الفاصوليا

وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 12 جنيهًا للكيلو.

قرع العسل

وصل سعر كيلو قرع العسل 18 جنيهًا

الفلفل الألوان

وسعر الفلفل الألوان إلى 20 جنيهًا للكيلو.

القرنبيط

يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.

البطاطس

بلغ سعر كيلو البطاطس 6.5 جنيه.

الخيار

بلغ سعر كيلو الخيار 5 جنيهات.