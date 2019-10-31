يتميز مولود برج الميزان بكونه شخصية تميل إلى الاتزان، ولا تلجأ إلى التطرف، ودائما ما يميل إلى الحلول الوسط، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعمك وتجد أرضية مشتركة تجمعك بالآخرين وتعبر باقتدار عن مواهبك وأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنشغل بأمور خاصة بالأقارب والأخوة والأحباب وتسير الأمور بشكل جيد وتعيش حياة أسعد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان حسن الأسمر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.