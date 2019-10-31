أسعار الفاكهة اليوم الخميس 31-10-2019 في مصر

الرمان فاكهة خريفية مفيدة صحيًا يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات النباتيّة المفيدة لجسم الإنسان، والتي تُقلّل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

واستمرارًا لما تقدمه "الوطن" من خدمات لقرائها، نستعرض تباين أسعار الفاكهة اليوم الخميس 31 أكتوبر الحالي في الأسواق المصرية، والتي تنوعت بين العنب والجوافة والرمان والتفاح على النحو التالي:

المانجو

تراوح سعر كيلو المانجو بين 15 و40 جنيهًا بحسب الصنف سواء سكري أو فص أو عويس.

الكمثرى

وصل سعر كيلو الكمثرى إلى 15 جنيهًا.

الرمان

سعر كيلو الرمان إلى 3.5 جنيه.

التفاح

تراوح سعر التفاح المستورد بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

البلح الأصفر

وصل سعر كيلو البلح الأصفر إلى 25 جنيهًا.

الجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة 3.5 جنيه.

العنب

تراوح سعر كيلو العنب بين 5 و9 جنيهات.