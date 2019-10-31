بسبب وجبة إفطار.. مصرع 46 شخصا إثر حريق قطار في باكستان

لقى 46 شخصًا مصرعهم بسبب انفجار أسطوانة غاز استخدمها الركاب لإعداد إفطارهم داخل قطار في باكستان، اليوم الخميس.

وفور حدوث الانفجار، اضطر بعض الركاب للقفز من القطار المتحرك فرارا من ألسنة اللهب، فيما دمر الحريق 3 من عربات القطار، قرب بلدة رحيم يار خان في إقليم البنجاب جنوب باكستان.

"موقدان للطهي انفجرا، كانوا يطهون وكان هناك زيت (طعام) وهو ما زاد النار اشتعالا، ومعظم الوفيات حدثت جراء القفز من القطار"، بحسب تصريحات وزير السكك الحديدية الباكستاني شيخ رشيد أحمد.

ومن الممكن ارتفاع عدد القتلى، حيث يوجد عدد كبير من المصابين في حالات حرجة، وفقًا لما قاله باقر حسين رئيس خدمة الإنقاذ بالمنطقة، بحسب سكاي نيوز عربية.