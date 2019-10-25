أصيب زوجين وابنتيهما في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر نشوب حريق داخل منزل في قرية ميت ناجي، التابعة لمركز ميت غمر، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما تسبب في انهيار جزء كبير من المنزل.

وتلقى اللواء فاضل فهمي عمار، مدير الأمن، إخطارا، من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بسماع أهالي قرية ميت ناجي، لدوي انفجار داخل أحد المنازل.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة الرائد أحمد فريد، رئيس المباحث، وقوات الحماية المنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن المنزل ملك "مصطفى السيد عطوة"، وأن أسطوانة غاز انفجرت داخل مطبخ المنزل، ما أدى لانهيار جزء منه.

وأخمدت قوات الحماية المدنية، الحريق، قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، وجرى إنقاذ 3 أشخاص كانوا بداخله وتعرضوا للإصابة، وهم:

1- مصطفى السعيد عطوة، 48 سنة.

2- أمال طه إسماعيل، 38 سنة، (زوجته).

3- حافظة مصطفى السعيد عطوة، عامين (ابنتهما).

ونقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.