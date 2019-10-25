تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

اصنع دفايتك بنفسك.. 3 طرق يدوية لتدفئة المنزل

اصنع دفايتك بنفسك.. 3 طرق يدوية لتدفئة المنزل

"التضامن" تنظم ورشة عمل لأخصائيي دور الأيتام في القاهرة

"التضامن" تنظم ورشة عمل لأخصائيي دور الأيتام في القاهرة

سوق سيارات المستعمل يشهد رواجا.. و6500 معاملة خلال سبتمبر

سوق سيارات المستعمل يشهد رواجا.. و6500 معاملة خلال سبتمبر

دعم مشروعات متناهية الصغر بـ500 مليون جنيه ضمن مشروع "بدايتي 4"

دعم مشروعات متناهية الصغر بـ500 مليون جنيه ضمن مشروع "بدايتي 4"

أمطار رعدية تضرب الساحل الشمالي.. وشوارع الضبعة تغرق بمياهها

أمطار رعدية تضرب الساحل الشمالي.. وشوارع الضبعة تغرق بمياهها

عايز يعمل عليا نمرة.. اعترافات "البوظة" قاتل طالب أمام مدرسته ببورسعيد

عايز يعمل عليا نمرة.. اعترافات "البوظة" قاتل طالب أمام مدرسته ببورسعيد

اختيارات الوطن

العمود اللي عند البريد بيكهرب.. نداء من "الغلبان" لقريته: كشفته بمفك تست

العمود اللي عند البريد بيكهرب.. نداء من "الغلبان" لقريته: كشفته بمفك تست

الإسكندرانية يتغزلون في مدينتهم رغم الأمطار: ما يتحكيش عليها

الإسكندرانية يتغزلون في مدينتهم رغم الأمطار: ما يتحكيش عليها

9 قروش حصيلة تراجعات الدولار في أسبوع.. والذهب يفقد جنيهين

9 قروش حصيلة تراجعات الدولار في أسبوع.. والذهب يفقد جنيهين

بعد السيول المبكرة للخريف.. هل شتاء هذا العام سيكون أكثر برودة؟

بعد السيول المبكرة للخريف.. هل شتاء هذا العام سيكون أكثر برودة؟

أبرزها "قمح مصاب بالحشرات ولحوم مخالفة".. الحكومة تنفي 10 شائعات

أبرزها "قمح مصاب بالحشرات ولحوم مخالفة".. الحكومة تنفي 10 شائعات

الدولة تواجه مأساة اللقطاء

الدولة تواجه مأساة اللقطاء

الأكثر قراءة

عاجل