شهدت بعض البنوك العاملة تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس 31 أكتوبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر اليورو على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 17.82 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 17.81 جنيه للشراء، و17.97 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.82 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة 17.75 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي نحو 17.83 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.