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حملة للكشف على طلاب المدارس مجانا.. "ضحكتهم بالدنيا"

حملة للكشف على طلاب المدارس مجانا.. "ضحكتهم بالدنيا"

الجامعة الأمريكية تنظم مؤتمرا دوليا عن "المرأة في مصر القديمة"

الجامعة الأمريكية تنظم مؤتمرا دوليا عن "المرأة في مصر القديمة"

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