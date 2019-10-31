28 مليون جنيه لتدعيم شبكات مياه الشرب في سوهاج

تمكن أعضاء مجلس ‏النواب الحصول علي موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الشركة ‏القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير ‏الاعتمادات المالية اللازمة لمد خدمات مياه الشرب بسوهاج خلال العام 2019/202، صرح بذلك اللواء ‏المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب ‏.

وقال إن النائب صلاح شوقي عقيل حصل على مبلغ 1.270 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه ‏بقرى المدمر والواقات والهيشة والعزبة المستجدة وكوم أشقاو بمركز طما، كما تمكن النائب مصطفى سالم، من ‏الحصول على مبلغ 3 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه بمدينة وساحل طهطا وقرى شطورة وعرب ‏بخواج والصفيحة والصوامعة غرب وحموده والشيخ زين الدين وبنجا بمركز طهطا.

وأوضح أن النائب ‏احمد هريدي تمكن من الحصول على مبلغ 157 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بنجع محمد فهمى ونجع ‏الزرابى بمركز طهطا، كما حصل النائب همام العادلي على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه ‏بقرى شندويل والشيخ شبل والبارود وبنى هلال وبناويط وفزارة ونجع الماسخ والجزازرة والشورانية ‏والشيخ يوسف ونجع الحساك وباصونة واقصاص ونجع طايع وأولاد إسماعيل بمركز المراغة، وحصل ‏النائب خالد أبو زهاد على مبلغ 3 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه بقرى عثمان بن عفان وعلى ابن ‏أبى طالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب بمركز جهينة.

وذكر أن النائب أحمد نشأت منصور، ‏حصل على مبلغ 2.5 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى أولاد نصير وادفا ومجلس ‏قروى أولاد عزاز بمركز سوهاج، كما حصل النائب ممدوح مقلد، على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم ‏شبكات مياه الشرب بقرى تونس وجزيرة شندويل وبلصفورة وعرابة أبو الدهب وبندار الكرمانية وروافع ‏القصير بمركز سوهاج.‏

وتابع رئيس مياه سوهاج أن النائب فيصل الشيباني حصل على مبلغ 3 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات ‏مياه الشرب لمدينة المنشأة وقرى أولاد سلامة وروافع العيساوية والزوك الغربية والدويرات بمركز ‏المنشاة،وحصل النائب ياسر الهواري على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى ‏عوامر العسيرات والشهداء ونجع الدير والرشايدة وأولاد على وأولاد حمزة وأولاد جبارة ونجع عباس ‏وأولاد زغيلة والنويرات ونجع عسر والقنانشة والنباقوة غرب وجزيرة أولاد حمزة والأحايوة غرب.

وذكر أن النائب زكريا حسان، ‏تمكن من الحصول على مبلغ 2.5 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمدينة ‏ساقلتة وقرى الجلاوية وبنى واصل وفاوجلى والطوايل الغربية وسفلاق والعوامية والكتكاتة بمركز ساقلتة. كما حصل النائب محمد إسماعيل الجبالى على مبلغ 2.413 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب ‏بمدينة جرجا وقرى البربا والعوامر وبيت داود وبيت علام والمجابرة بمركز جرجا.

وأشار إلى أن النائب ‏رشدى همام حصل على مبلغ 440 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى البربا وبندار الغربية وبيت ‏خلاف والرقاقنة والجواهين وبيت علام بمركز جرجا. وحصل النائب محمود أبو الخير، والنائب رأفت أبو ‏الخير على مبلغ 4 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى مجلس قروي عرابة أبو دهب ‏ومجلس قروي أولاد عليو ومجلس قروي بنى حميل ومنشأة برديس غرب وبرديس ونجوع برديس.‏