28 مليون جنيه لتدعيم شبكات مياه الشرب في سوهاج

تمكن أعضاء مجلس النواب الحصول علي موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمد خدمات مياه الشرب بسوهاج خلال العام 2019/202، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب .
وقال إن النائب صلاح شوقي عقيل حصل على مبلغ 1.270 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه بقرى المدمر والواقات والهيشة والعزبة المستجدة وكوم أشقاو بمركز طما، كما تمكن النائب مصطفى سالم، من الحصول على مبلغ 3 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه بمدينة وساحل طهطا وقرى شطورة وعرب بخواج والصفيحة والصوامعة غرب وحموده والشيخ زين الدين وبنجا بمركز طهطا.
وأوضح أن النائب احمد هريدي تمكن من الحصول على مبلغ 157 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بنجع محمد فهمى ونجع الزرابى بمركز طهطا، كما حصل النائب همام العادلي على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه بقرى شندويل والشيخ شبل والبارود وبنى هلال وبناويط وفزارة ونجع الماسخ والجزازرة والشورانية والشيخ يوسف ونجع الحساك وباصونة واقصاص ونجع طايع وأولاد إسماعيل بمركز المراغة، وحصل النائب خالد أبو زهاد على مبلغ 3 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه بقرى عثمان بن عفان وعلى ابن أبى طالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب بمركز جهينة.
وذكر أن النائب أحمد نشأت منصور، حصل على مبلغ 2.5 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى أولاد نصير وادفا ومجلس قروى أولاد عزاز بمركز سوهاج، كما حصل النائب ممدوح مقلد، على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى تونس وجزيرة شندويل وبلصفورة وعرابة أبو الدهب وبندار الكرمانية وروافع القصير بمركز سوهاج.
وتابع رئيس مياه سوهاج أن النائب فيصل الشيباني حصل على مبلغ 3 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب لمدينة المنشأة وقرى أولاد سلامة وروافع العيساوية والزوك الغربية والدويرات بمركز المنشاة،وحصل النائب ياسر الهواري على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى عوامر العسيرات والشهداء ونجع الدير والرشايدة وأولاد على وأولاد حمزة وأولاد جبارة ونجع عباس وأولاد زغيلة والنويرات ونجع عسر والقنانشة والنباقوة غرب وجزيرة أولاد حمزة والأحايوة غرب.
وذكر أن النائب زكريا حسان، تمكن من الحصول على مبلغ 2.5 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمدينة ساقلتة وقرى الجلاوية وبنى واصل وفاوجلى والطوايل الغربية وسفلاق والعوامية والكتكاتة بمركز ساقلتة. كما حصل النائب محمد إسماعيل الجبالى على مبلغ 2.413 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمدينة جرجا وقرى البربا والعوامر وبيت داود وبيت علام والمجابرة بمركز جرجا.
وأشار إلى أن النائب رشدى همام حصل على مبلغ 440 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى البربا وبندار الغربية وبيت خلاف والرقاقنة والجواهين وبيت علام بمركز جرجا. وحصل النائب محمود أبو الخير، والنائب رأفت أبو الخير على مبلغ 4 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى مجلس قروي عرابة أبو دهب ومجلس قروي أولاد عليو ومجلس قروي بنى حميل ومنشأة برديس غرب وبرديس ونجوع برديس.