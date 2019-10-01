وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مركز ومدينة جرجا، بكسح مياه الصرف الصحي الموجودة بمنطقة "إسكان المغاربة"، بنجع المغاربة التابع لمجلس قروي العوامر بحري بجرجا.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن ذلك جاء في استجابة عاجلة من المحافظ لما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغاثة أحد المواطنين لإصلاح مواسير الصرف الصحي بمنطقة الإسكان، وسحب الصرف الموجود بين العمارات، لافتا إلى أن رئيس شركة المياه والصرف الصحي أرسل على الفور سيارتين لكسح مياه الصرف، وجار استكمال أعمال الكسح.

وكشف المتحدث الرسمي، أن المحافظ وجه بإنشاء محطة رفع صرف صحي بالمنطقة، على أن يتم إدراجها بصورة عاجلة في الخطة هذا العام، لحل تلك المشكلة من جذورها، وتلافي تكرارها، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.