نظم مركز أورام طنطا، اليوم، ندوة تثقفية للتوعية بمرض السرطان والاكتشاف المبكر له، بمقر الوحدة الصحية لقرية أخناواي، وذلك تحت رعاية الدكتور إسلام صبري، مدير المركز والدكتور أحمد الصاوي نائب مدير المركز.

حاضر فيها الدكتور طارق صلاح، استشاري جراحة الأورام بالمركز، متحدثا عن سرطان الثدي، أنه يوجد نوعين من الأورام فهناك الأورام الحميدة و هي أورام مغلفة بنسيج ليفي، وتكون غير قابلة للانتشار، ويسهل التخلص منها، ولا تعود مرة أخرى بعد إزالتها، والأورام الخبيثة وهي أورام تتكاثر فيها الخلايا غير الطبيعية بشكلٍ كبير، ودون توقّف فتسيطر على العضو المصاب، وقد تنتشر إلى أعضاء أخرى من الجسم عن طريق كل من الجهازين الليمفاوي والدموي.

وعن تشخيص المرض وعلاجه ، أكد صلاح على أن هناك عدة طرق للعلاج فهناك العلاج الجراحي، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي، والعلاج المناعي، والعلاج الهرموني، وكلاً منها يتوقف على نوع الورم والحالة العامة للمريض ومدى استجابة الجسم لأي من تلك الأنواع أنه يتكون بسبب تغير في عمل ونمو الخلايا المكونة لأنسجة الثدي دون القدرة على السيطرة عليه، مما يحولها إلى خلايا سرطانية لدى الرجال والنساء مع قدرة هذه الخلايـا على الانتشـار.

من جانب آخر أكد علاء أبو عكر مسؤول المركز الإعلامي بمركز الأورام ، على أن المركز يستعد بكل طاقته لبدء العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مطلع الشهر المقبل، والتي يستفيد منها ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية.

حضر الندوة، عدد كبير من العاملين وأشرف عليها أشرف الخولي مدير العلاقات العامة، ومحمد صلاح مسؤول العلاقات العامة.