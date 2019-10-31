"الصلب العربي" ينقل القمة السنوية إلي تونس بدلا من لبنان

أجبرت المظاهرات المستمرة في لبنان، واستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الأول، اتحاد الصلب العربي على نقل القمة السنوية رقم "14" من العاصمة اللبنانية بيروت، إلى تونس.

وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم، إنه "نظرا للأوضاع الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية، فقد قرر الاتحاد العربي للحديد و الصلب نقل عقد قمة الصلب الـ14 لعام 2019 والمعرض المرافق لها إلى مدينة تونس بالجمهورية التونسية في الفترة 27-28 نوفمبر 2019 بفندق (Four Seasons) تحت رعاية وزير الصناعة بالجمهورية التونسية".

كان مقررا أن تعقد القمة في لبنان خلال من 13 - 14 نوفمبر المقبل.

ويشارك في القمة عدد كبير من منتجي الحديد والصلب في العالم العربي، وفي مقدمتها شركات الصلب المصرية وينها "عز، السويس، الجارحي، والعشري"، وتعد تلك المرة الثانية التي تنقل فيها استضافة قمة الصلب العربي من لبنان، حيث كان مقررا أن تعقد العام الماضي في بيروت، لكن تم تغيير بلد الاستضافة لتصبح الأردن.