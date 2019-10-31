قررت نيابة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تجديد حبس رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة راكب وإصابة آخر بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة.

وكانت نيابة مركز طنطا، قررت حبس المتهم 4 أيام، في واقعة قفز بائعين جائلين من القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية – الأقصر، وقررت سماع أقوال ضباط المباحث حول الواقعة، وندب خبراء من سكك حديد مصر لتحديد سرعة القطار، وأيضا سائق القطار وسفري القطار من أجل معرفة تهدئة القطار في مكان الواقعة من عدمه، وفتح باب العربة.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقي اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، يتضمن وجود بلاغ من سكك حديد طنطا، يفيد بقيام كمسري القطار بإلقاء ركاب من القطار أثناء سيره، متجها إلى القاهرة، وتبين أن "م. ه"، رئيس قطار رقم 934 الإسكندرية- الأقصر، أجبر بائعين جائلين على القفز من القطار وهو يسير في نطاق قرية دفرة، التابعة لمركز طنطا، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر، بسبب عدم دفع ثمن تذكرة القطار.

وحصلت "الوطن" على تقرير مديرية الصحة الخاص بوفاة المدعو "م. ع"، 23 عاما، ضحية القفز من القطار، بعد أن طلب منه كمسري القطار دفع ثمن التذكرة، وتتضمن التقرير، أن جثة المتوفى تحتوي على إصابات، تتضمن تهتك في الرقبة مع انفصال تام في الرأس، و سحجات في الزراعين والظهر واليدين والقدمين، واشتباه كسر مفصل القدم اليسرى مع تورم في نسيج القدم.

كما تتضمن التقرير، أن الوفاة طبيعية نتيجة السقوط من القطار، ما أدى إلى وجود نزيف حاد وهبوط في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وجرى التحفظ على الجثمان في مشرحة طنطا الجامعي.

وعلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على الفيديو الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي اليوم، بشأن مصرع شخص أسفل عجلات القطار وإصابة آخر.

وأوضحت الهيئة في بيان عنها أنّه في أثناء سير القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، وفي أثناء مطالبة رئيس القطار اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن الدفع، وفي أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، ترجلا من القطار في أثناء سيره.

وتابعت الهيئة أنّ أحدهما سقط أسفل عجلات القطار ولقي مصرعه في الحال، بينما أصيب الآخر، ونقلا بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام، وجرى التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجار عرضه على النيابة العامة في مدينة طنطا.

ولفتت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنّها قررت وقف رئيس القطار و"سفري القطار"، حتى انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبيّن أنّ الراكبين من الباعة الجائلين.