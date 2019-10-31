أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً في توفير كافة الإمكانيات اللازمة، لإنشاء وتجهيز مستشفى 2020 لعلاج الأورام في الصعيد، وذلك وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة، تنفيذاً لاستراتجية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات على حد سواء، موضحاً أن تلك الجهود ما كان لها أن تكتمل بدون تنسيق وتكامل في الرؤى والأفكار بين الجامعة وعدد من المؤسسات الكبرى والمعنية بتخطيط وتصميم وتجهز المنشآت الجديدة ومنها الهيئة العربية للتصنيع والتي تضع كافة إمكانياتها اللازمة لإنشاء وتجهيز هذه المستشفى، وذلك في ضوء برتوكول التعاون المبرم بين الجامعة والهيئة في سبتمبر الماضي .

جاء ذلك خلال استقبال "الجمال" لوفد من الهيئة العربية للتصنيع يضم ممثلين من الهيئة و الشركات الهندسية المصممة للمشروع و الدراسات الاستشارية، وبحضور الدكتور محمود جابر المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط، و الدكتور مصطفى الشرقاوي المدير التنفيذي للمشروع، وشوكت صابر أمين الجامعة المساعد و الدكتور أحمد حسن عباس، و الدكتور طارق السبع من المكتب التنفيذي للمشروع، و ياسين ثابت أمين عام مؤسسة مستشفى ٢٠٢٠ لعلاج الأورام بصعيد مصر، و المهندس أحمد أمين مدير عام إدارة الإنشاءات الهندسية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم عرض نموذج محاكاة للعمل داخل المستشفى عند اكتمال إنشائها و خطة توزيع الأقسام الطبية و مستوى إقامة المرضى و توزيع الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الطرق الرئيسة و الفرعية و عرض تفصيلي لكيفية حصول المرضى على الخدمة الطبية ونموذج الهيكل التنظيمي و نظم التشغيل الإداري للمستشفى وسبل تنمية الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشروع وضمان استمرارية حسن تقديم الخدمة الطبية للمرضى المترددين على المستشفى ،مع العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موقع إنشاء المستشفى بجوار مستشفيات جامعة أسيوط ضمن المدينة الطبية للجامعة والعمل على عدم تكرار الوحدات الطبية توفيرا للنفقات وعملا بمبدأ المركزية فى تقديم الخدمة و من أجل اختصار الوقت اللازم لإنشاء المستشفى.

من جانبه، شدد الدكتور محمود جابر على أهمية التنسيق و المتابعة المستمرة بين أطراف المشروع لضمان الإسراع فى التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية المتفق عليها، معلنا عن بدء الجامعة في تشيد محطة رفع مياة جديدة لخدمة المشروع، بالإضافة لخدمة مستشفى الإصابات و الطوارئ الجديد بالجامعة و كذلك إنشاء محطة صرف صحي لخدمة المشروعين.

وأكد الدكتور مصطفى الشرقاوي المدير التنفيذي على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع لمواجهة الزيادة المستمرة فى أعداد المرضى المترددين على معهد جنوب مصر للأورام وقسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة أسيوط والذي يتجاوز عددهم 40 ألف مريض سنوياً، مضيفا أنه من المقرر تكثيف عمليات التواصل بين أطراف العمل داخل المشروع للمضي قدما فى الخطوات الإنشائية للمشروع، مع تخصيص مؤسسة 2020 لعلاج الأورام بالمجان فى صعيد مصر لرقم حساب للراغبين في توجيه تبرعاتهم المالية لصالح دعم المشروع وذلك على حساب رقم 2020 بالبنك التجاري الدولي CIB.