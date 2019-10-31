اقتربت قطر من إجراء الانتخابات التشريعية، الأربعاء، بعد تأخيرها مرارا وتكرارا لأكثر من عقد.

وأصدر حاكم الإمارة تميم بن حمد آل ثاني، قرارا بتشكيل لجنة للتحضير لانتخابات هيئة تشريعية رئيسية، وفقا لتغريدة من وكالة أنباء قطر الحكومية.

وفي حالة المضي قدما في العملية، ستصبح قطر آخر دول الخليج العربية التي تجري انتخابات تشريعية. واجهت الدولة الصغيرة الغنية بالغاز مقاطعة تجارية وسياسية من الدول العربية، والتي عطلت تجارتها وأجبرتها على إعادة التفكير في التحالفات.

جدير بالذكر أن مجلس الشورى هو هيئة استشارية لها رأي في ميزانية الدولة وقدرة على تقديم اقتراحات بشأن التشريعات المقترحة، وفقا لموقع مكتب الاتصالات الحكومي على الإنترنت. لكن في حين أن المجلس قد يعطي آراء حول التشريع، فإن الأمير يحتفظ برأيه الأخير في السياسة. تم تفويض الانتخابات بموجب الدستور الذي صادقت عليه البلاد في عام 2004، لكن الأمير وسلفه تأخروا مرارا وتكرارا. وذلك حسبما أفادت "بلومبرج".

وأصدر الأمير يوم الأربعاء، القرار الأميري رقم 47 لسنة 2019 بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمتخصصين.

أدى دعم قطر للحركات الإسلامية خلال ثورات الربيع العربي في عام 2011 إلى تعارضها مع بعض جيرانها، في ظل اتهامات إلى الدوحة بدعم الإرهاب والسعي لتغيير النظام الإقليمي.

يسمح الدستور للقطريين بانتخاب ثلثي المجلس، بينما يجوز للأمير تعيين الأعضاء الخمسة عشر الباقين. يخدم الأعضاء لمدة ثلاث سنوات. جرت انتخابات المجلس البلدي المركزي، وهو هيئة تشريعية أخرى، هذا العام.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-31/qatar-prepares-for-legislative-elections-after-15-year-delay