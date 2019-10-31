وصل الفنان اللبناني مروان خوري إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من بيروت، لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، المنعقد في دورته الثامنة والعشرين تحت رعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنّه تم إنهاء إجراءات وصول خوري من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، بعد وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من بيروت.

وتفتتح وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور الفنانة جيهان مرسي مديرة المهرجان والمؤتمر، في الثامنة مساء على المسرح الكبير، وتتواصل لمدة 12 يوما متتاليا على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير، الصغير، الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية هي مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، وسلطنة عمان.