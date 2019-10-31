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71 قتيلا على الأقل في حريق قطار ركاب في باكستان

71 قتيلا على الأقل في حريق قطار ركاب في باكستان

عاجل.. رئيس العراق: رئيس الحكومة وافق على الاستقالة

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واشنطن تتوقع اختيار خليفة للبغدادي خلال 15 يوما

واشنطن تتوقع اختيار خليفة للبغدادي خلال 15 يوما

أبو الغيط يناقش الانتخابات الفلسطينية مع عزام الأحمد

أبو الغيط يناقش الانتخابات الفلسطينية مع عزام الأحمد

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