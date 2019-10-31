كشف المهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتمدت القرار رقم 130 لسنة 2019 بإنشاء جامعة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة، بتخصيص 100 فدان بمنطقة 620 فدانا بمشروع الإسكان الاجتماعي لصالح جامعة الأقصر؛ لإنشاء أكبر جامعة بالمدينة، موضحًا أن الجامعة تضم 6 كليات بالمرحلة الأولى.

وقال السعيد، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى تخصيص مبنى في المدينة على مساحة 8000 متر مربع لكلية الطب، على أن يجرى بدء الدارسة بالنصف الثاني من العام الجاري، ويجرى قبول التحولات من الجامعات الأخرى، موضحًا أن حجم استثمارات المبنى تبلغ نحو 15 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جرى تخصيص مبنى لكلية الهندسة على مساحة 7000 متر مربع، وسيجرى تشغيل المبنى بالترم الثاني للعام الحالي، حيث بلغت تكلفة المبنى نحو 13 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز أن أعمال المرافق تجرى على مساحة 10 أفدنة؛ لإنشاء جامعة ومدرسة خاصة، تضم جميع المراحل التعليمية، حيث تبلغ استثماراتها نحو 80 مليون جنيه.