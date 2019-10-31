لقى طالب بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية مصرعه، إثر اصطدام قطار "منوف - بنها"، فجر اليوم، نتيجة عبور الطريق من مكان غير المخصص للمرور للأشخاص منه.

وتوفي أحمد معتز رمضان سلامة، الطالب بالصف الثالث الثانوي، حيث صدمه قطار، وأبلغ الأهالي قسم شرطة الباجور، وانتقلت قوة من مركز شرطة الباجور، بقيادة الرائد هيثم النطاط رئيس مباحث الباحور إلى مكان الواقعة، لسماع الشهود ومعرفة أسباب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي، أن سبب الوفاة ناتج عن اصطدام القطار برأس القتيل، ما تسبب في فقدانه الوعي ووفاته، من جانبها أكدت تحريات مباحث قسم شرطة الباجور أنه لا توجد شبيهة جنائية حول الحادث.

وأوضح، شهود الواقعة، أن الطالب كان يقف بجوار اثنين من أصدقائه في محيط كوبري "المخرق" بمدينة الباجور، وقال القتيل "أنا هعدي قبل القطر"، حيث اصطدم به القطار في آخر لحظة، وسقط قتيلا.

كان اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، باصطدام قطار يطالب بالصف الثالث الثانوي، يدعى أحمد معتز سلامة، إثر قيامه بالتسابق مع زملائه بالمرور من أمام القطار من غير الأماكن المخصص منه المرور للأسخاص، حيث لقى مصرعه في الحال.