أكد الدكتور أحمد سمير، مدير الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن عدد من المواطنين اعتدوا على الدكتور مصطفي ربيع، طبيب الاستقبال بمستشفي قويسنا المركزي، وأحدثوا به إصابات بالغة .

وقال مدير الطوارئ بمديرية الصحة، في تصريحات اليوم لـ "الوطن"، إن الواقعة حدثت مساء أمس، حيث قام أهالي مريض موجود في قسم الاستقبال بالاعتداء علي الطبيب . وأضاف شهود عيان أنه كانت توجد حالة بالمستشفى تعاني من اشتباه جلطه بالمخ، وتم استدعاء أخصائي العناية وأخصائي الباطنه، وتم عمل أشعة مقطعية. وتابع الشهود أنه بعد فحص طبيب العناية، أخبر أهل المريض أنه يحتاج عملية لكن لا توجد لدينا أماكن شاغرة، وقال لهم أنه سوف يستدعي أخصائي مخ وأعصاب لمناظرة الحالة والاطلاع علي الأشعة .

وأكد شهود العيان أن الدكتور مصطفي أخبرهم بأنه طبيب عظام وموجود بالاستقبال، وأن طبيب المخ والأعصاب تم استدعاؤه، إلا أنهم قاموا بالتعدي عليه، مؤكدين أنه تم نقل المريض بعد ذلك لمستشفى شنتنا بقويسنا. علي الفور، انتقلت قوة من ضباط مركز شرطة قويسنا، إلى مستشفى قويسنا المركزي، وتم سماع الشهود، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.