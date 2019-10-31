قال حسن عمر عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب إنّ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين، يأتي استكمالا لجهود الدولة في تنفيذ المشروعات الصناعية المتخصصة وتعميقها.

وأضاف النائب في بيان عنه أنّ الرئيس لا يترك فرصة إلا ويستغلها في توجيه الرسائل لتوعية الشعب المصري بمخاطر المرحلة، خاصة ما نواجهه من حرب الشائعات التي يشنها أهل الشر على الشعب المصري بهدف زعزعة الاستقرار.

وتابع عمر أنّ تأكيد الرئيس على مواجهة الشائعات يؤكد ضراوة الحرب التي تخوضها الدولة المصرية في البناء والتنمية، وسط عاصفة من الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى نشر حالة الإحباط وسط ابناء الشعب.

وأوضح النائب أنّ رسالة الرئيس لأعضاء مجلس النواب لمواجهة الشائعات، بمثابة تكليف وتحميلنا مسؤولية وطنية، وهي توعية الشعب، لافتا إلى أنّ كل نائب في نطاق دائرته لتوضيح الحقائق وكشف أي تقصير من المسؤولين، من خلال ممارسة دورنا الرقابي.

وأكد عمر أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في رسالته لأعضاء البرلمان لمواجهة الشائعات،:"نواب الشعب عليهم مسؤولية، وكل أمر محل تشكك لازم يتصدوا ويعملوا لجان ويعملوا تقارير ويعلنوها للناس، ولو فيه قصور من الدولة يعلنوه ويوضحوا الحقائق للناس وهذا ليس توجيه لأحد"، وذلك خلال كلمته بفعاليات افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية اليوم.