تستضيف سينما الزمالك عرضا إضافيا لفيلم بين بحرين للمخرج أنس طلبة، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 7 مساءً، بعد الإقبال الجماهيري على العرض الذي أقيم الإثنين الماضي، وشارك الفيلم في 4 مهرجانات دولية كان آخرها مهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا.

ومؤخرا عرض الفيلم تجاريا في مصر، وعُرض في إيطاليا ضمن مهرجان Religion today، وفي الدنمارك ضمن مهرجان أرهوس للفيلم العربي، وفي ألمانيا ضمن مهرجان الفيلم العربي في توبنجن، كما أقيم العرض الخاص للفيلم في سينما فوكس مول مصر منتصف أكتوبر الماضي بحضور عدد كبير من النجوم وشخصيات المجتمع.

وحصل الفيلم مؤخرا على جائزتين من مهرجان بروكلين السينمائي، وهما جائزة أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو، ليصبح رصيد الفيلم 4 جوائز، إذ حصل في أثناء عرضه الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على جائزتين، جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

"بين بحرين" عُرض في مناسبة خاصة نظمها المجلس القومي للمرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قاعة كريم بسينما زاوية، احتفالا بانطلاقة الفيلم الناجحة في المهرجانات، وهو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شركة أكسير وشركاء التنمية، إيمانا منها بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.

أحداث الفيلم تبدأ في أثناء زيارة قصيرة لزهرة إلى بلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

الفيلم إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبدالرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.