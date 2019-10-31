يستمر عرض الفيلم التسجيلي "عندي صورة: الفیلم رقم 1001 في حیاة أقدم كومبارس في العالم" للمخرج محمد زيدان، في سينما زاوية، لعروض إضافية أيام السبت 2 نوفمبر الساعة 7 مساءً والاثنين 4 نوفمبر الساعة 7 مساءً.

وكان عدد كبير من الجمهور والنقاد، أشادوا بالفيلم الذي رفع لافتة كامل العدد في عروضه السابقة، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة الموزعة للفيلم.

كان العرض السابق للفيلم في زاوية، أقيم يوم الثلاثاء الماضي، بحضور المخرج وبعض أفراد طاقم العمل في الفيلم ومجموعة كبيرة من الفنانين والنقاد، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة تفاعل فيها الحاضرين مع صُناع الفيلم.

فيلم "عندي صورة، الفیلم رقم 1001 في حیاة أقدم كومبارس في العالم"، فاز بأربعة جوائز دولية وهي جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي عربي حيث حصل على عرضه العالمي الأول في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017.

كما نال جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان طرابلس بلبنان، جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة في المهرجان القومي للسينما، والجائزة الأولى لأفضل فيلم وثائقي ضمن فعاليات برنامج عروض منصة الشارقة للأفلام الذي نظمته مؤسسة الشارقة للأفلام.

وتدور أحداث الفيلم حول زیدان المخرج الشاب الذي يصنع فیلما وثائقیا بمساعدة كمال الحمصاني أحد أقدم مساعدي الإخراج في مصر، عن مطاوع عویس أقدم كومبارس في تاریخ السینما المصریة والذي عمل في أكثر من 1000 فیلم منذ أربعینیات القرن الماضي حتى الآن.

"عندي صورة" من تأليف وإخراج محمد زيدان ويشاركه البطولة كمال الحمصاني ومطاوع عويس، تصوير محمد الحديدي وموسيقى تصويرية مايكل فوزي.