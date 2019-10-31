دعا الفنان محيي إسماعيل، إلى تقييم الفنانين بشكل موضوعي، وذلك عن طريق انتقاد أعمالهم الفنية، لاتهامهم بالغرور.

ووجهت الإعلامية ياسمين عز سؤالًا، لمحيي، خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "MBC مصر"، قائلةً: "شباب كتير عارفين إن حضرتك ممثل عظيم وفنان قدير"، ليقاطعها الأخير ممازحًا: "وعبقري".

لترد الأخيرة بالإيجاب: "نعم، عبقري بكل المقاييس، ولكن هؤلاء الشباب لا يعرفون كل أدوارك الفنية".

وقال "إسماعيل": "لما بمشي في الشارع، الشباب المعاصر بيفكروني بفيلم حد سامع حاجة، كان نفسهم يشوفوني مع جيل رامز جلال، وعشت مع جيل العمالقة، ولو فيه تعتيم إعلامي أنا غير مسؤول عنه".

وشدد إسماعيل، على أنه دائمًا ما يبذل أقصى ما في وسعه، لكنه في نفس الوقت، يرفض أن يطلب من الإعلام أن يتحدث عنه: "عمري ما بجري ورا حد ولا أرفع السماعة أطلب إن حد يكتب خبر عني، هذا أسلوب مش في دماغي إطلاقًا".

وواصل: "ليه التعتيم على محيي إسماعيل؟، أحيانًا أتساءل هل بدايتي كانت السبب؟، إحنا متعودين دايمًا إن الفنان بيبدأ من الصفر ويوصل للقمة، لكن أنا بدأت بالقمة، هل أنا غلطان؟ أنا أضفت لفيلم الإخوة الأعداء أشياء مكنتش موجودة في الفيلم الأجنبي، هل لازم في مصر الواحد يدفع تمن ذكائه؟".