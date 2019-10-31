وجه الفنان محيي إسماعيل، رسالة خاصة إلى الإعلام، خلال حلقة اليوم من برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "MBC مصر".

وقال "محيي"، "على الإعلام أن يؤدي دوره تجاه محيي إسماعيل، الشباب دلوقتي كلهم عاوزين يعرفوا الشخصية دي إيه، وكل ما يشوفوا حاجة يقولوا معقولة الراجل ده عندنا؟ آه عندهم، لكن اللي حصل إن فيه سبوت لايت على بعض أفلامي".

وطالب الفنان محيي إسماعيل، الإعلام، بعرض كل أفلامه حتى يتعرف عليه الشباب أكثر، " عشان يشوفوا إن كان فيه فنان يعمل في صمت، وكان إلى حد ما قدوة، زي ما قالوا، الشباب قالوا كده، القدوة في كل شيء، لأني كافحت بشكل غير عادي عشان أؤكد فني".

وتابع، "على الآخرين عدم الاستخفاف بما قدمت، فيجب التركيز علي كل أعمال أسوة بكل الزملاء".