استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، وفداً من أعضاء الاتحاد الأفريقي وقيادات برنامج الأغذية العالمي، للمشاركة في مؤتمر اليوم الأفريقي للأمن الغذائي والتغذوي الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اليومين الماضيين بالقاهرة.

وكان الوفد أجرى زيارة ميدانية لمشروعات برنامج الأغذية العالمي المنفذة بالأقصر، حيث تفقد الوفد مدرسة الشئون في الرياينة للفصل الواحد، والتابعة لإدارة أرمنت التعليمية، للتعرف على تجربة مشروع المدرسة الذكية في مدارس التعليم المجتمعي، ورافقهم خلال الجولة الشناوي عايد وكيل، وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

واستمع الوفد إلى شرح عن المشروع الذي تضمن تجديد المدرسة وتدريب المعلمين على كيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية، وعرض المحتوى التعليمي وتطبيق منظومة إدارة الفصول الرقمية، وتحويل المدرسة إلى مركز خدمي لإفادة المجتمع المحلي.

ومن جانبها، أعربت كلوديانا كول، وزيرة التعليم بجامبيا، عن سعادتها بمتابعة التجربة المطبقة في تلك المدارس لمواجهة التسرب من التعليم، والدعم الذي يقدمه برنامج الأغذية العالمي للطلاب وأولياء الأمور، والذي يمتد إلى خارج نطاق المدرسة.

كما التقى الوفد بمجموعة من الطلاب خريجي نفس المدرسة ومازالوا يكملون تعليمهم بمراحل متقدمة من التعليم الإعدادي والفني .

وأشارت الدكتورة أماني عبدالأحد جمال الدين، مدير برنامج الأغذية العالمي، إلى أن الفرصة متاحة لطلاب التعليم بالمجتمع بعد التخرج من الصف السادس الابتدائي لإكمال تعليمهم في المراحل المتقدمة بالمدارس الحكومية النظامية.

ضم الوفد إيمي فابوري، وزيرة الدولة للزراعة بجامبيا، وكلاوديانا أبو كول، وزيرة الدولة للتعليم الابتدائي والإعدادي بجامبيا، وموسي هوما، نائب السكرتير الدائم بوزارة الزراعة بجامبيا، وإنجا كاريا ندوهو، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، وبنتوي سوماري، ونوها نيانجادو، من مكتب برنامج الأغذية العالمي، وماجدالينا موشي، نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بأثيوبيا، وباتريك تيكسيرا، مسئول برامج مكتب برنامج الأغذية العالمي بكوت ديفوار، ومانجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب مصر برنامج الأغذية العالمي، وناوكو فوكوناجا، نائب مدير البرنامج بمكتب مصر، وثيميا مورو، مدير علاقات الشراكة مع الجهات المانحة برنامج الأغذية العالمي بمكتب مصر.

حضر اللقاء كلا من محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، واللواء عماد أبوالعزايم، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس خالد عبدالراضي، وكيل وزارة الزراعة.