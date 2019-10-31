قالت الفنانة ليلي عز العرب، إن والدها كان السبب في عدم التحاقها بمعهد فنون مسرحية؛ وحين اكتشفت شغفها بالتمثيل التحقت بإحدى الدورات التعليمية للتمثيل بديلا عن بالمعهد.

وأضافت "عز العرب" خلال استضافتها ببرنامج "فنجان قهوة"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها خاضت تلك الخطوة في عام 2002: "كانت فترة تجارب ليا، وخدت كورس في قصر السينما تبع وزارة الثقافة، وكنت محظوظة بفترة التجارب دي"، موضحه أنها وفي أول عمل شاركت فيه قد تلقت منه أجر 100 جنيه: "عزمت الزملاء في العمل على سندوتشات".

وأكدت أن عائلتها قد قابلت قرارها بالالتحاق بالسينما بمشكلات عديدة: "أهلي شافوني أني أتجننت، وولادي داعمين ليا دائما"، مشيرة إلى أن زوجها قد خيرها بينه وبين التمثيل؛ ولكنها خاضت تلك التجربة بمشكلات مستمرة معه في بداية مشوارها الفني؛ وهو الداعم الأكبر لها حاليا: "اقتنع إني كنت على حق".