شارك وفد جامعة طنطا في الندوة التوعوية، التي عقدت بمقر المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمشاركة جامعات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمنهور.

حضر الندوة اللواء أركان حرب خالد شوقي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، ومحافظ الإسكندرية والبحيرة.

تأتي هذة المشاركة في إطار حرص جامعة طنطا بقيادة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، على دعم قيم الولاء والانتماء لدى طلاب جامعة طنطا وغرس حب الوطن في نفوسهم.

ضم وفد جامعة طنطا 45 طالبا وطالبة من كليات الجامعة، بمشاركة ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس وهم، الدكتور سمير محمد علي، والدكتور أحمد ذكي، والدكتور رمضان معن، وآيات الكومي، مدير إدارة الأسر بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد عبدالفتاح، مدير عام إدارة العلاقات العامه بالجامعة.