قال اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز الخدمة الوطنية، إن «الجهاز يُسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية، لدعم خطط التنمية الوطنية، كما ينفذ مشروعات كبرى فى الأمن الغذائى واستصلاح الأراضى والثروة السمكية والداجنة».

"أمين": نعمل على إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة والصناعات الثقيلة لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلية

وأضاف «أمين»، فى كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح شركة النصر للكيماويات بمنطقة أبورواش، اليوم، أن «الجهاز عمل على إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة والصناعات الثقيلة مثل مصانع الأسمدة والرخام والكيماويات المختلفة، التى تدخل فى العديد من الصناعات الغذائية والطبية وصناعة المنتجات والمواد البترولية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلية، وأن هذه المنشآت الصناعية وفَّرت 16 ألف فرصة عمل مباشرة لشباب الخريجين»، موضحاً أن الرئيس شهد فى أغسطس الماضى افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، وشهد اليوم افتتاح مصنعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة على مساحة 46 ألف متر فى منطقة أبورواش، ليصبح إجمالى عدد مصانع الشركة فى المجمع 19 مصنعاً، فى حين يصبح عدد مصانع الشركة ككل 37 مصنعاً خلال 5 سنوات».

وأكد رئيس الجهاز أن «مصنع الغازات الطبية هو ثالث مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، فى إنتاج الغازات الطبية والطبيعية، ويعمل على تغطية احتياجات السوق المحلية وأهمها الأكسجين الطبيعى الذى تحتاجه المستشفيات»، مضيفاً أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تُقدَّر بـ2000 متر مكعب فى الساعة من الأكسجين، و19 متراً مكعباً فى الساعة من النيتروجين.

وأشار إلى أن مصنع فوق أكسيد الهيدروجين، الذى يعد الأول من نوعه فى مصر، يستخدم فى صناعات الورق والأدوية والمواد البترولية والعديد من الصناعات الغذائية، مضيفاً أنه سيحقق الاكتفاء الذاتى وتصدير الباقى للخارج، وتابع أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 23 ألف طن سنوياً، مشدداً على أن الجهاز يحرص على جميع عوامل ومعايير الجودة ونظم الإدارة فى العمل.

وقال اللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن الشركة كانت أمام تحدٍّ كبير لتنفيذ 11 مصنعاً جديداً، وما يتبعها من بنية تحتية ومرافق صناعية.

"عبداللطيف": أنشأنا 37 مصنعاً خلال 5 سنوات لتحقيق التنمية

وأضاف «عبداللطيف»، خلال كلمته، أن «إجمالى مصانع الشركة 37 مصنعاً فى الفترة الأخيرة، منها 15 مصنعاً جديداً جرى إنشاؤها خلال 5 سنوات، لإنتاج مواد استراتيجية لخدمة قطاعات الدولة المختلفة، ولصالح خطة التنمية الشاملة لمصر»، منوهاً بأن هناك 4 مصانع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية لخدمة محطات مياه الشرب والصرف، إضافة إلى إنتاج بعض الكيماويات الأخرى لإمداد قطاعات الدولة المختلفة، و4 أخرى لإنتاج المبيدات والمخصَّبات الزراعية السائلة والصلبة، و4 مصانع لإنتاج الأيروسولات، للقضاء على الحشرات المنزلية الضارة، و4 مصانع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية لإمداد المستشفيات والمصانع، ومصنعين لإنتاج الشبّة السائلة والصلبة لصالح منظومة مياه الشرب والصرف، و12 مصنعاً لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والبوتاسيومية وحامض الفوسفوريك لخدمة قطاع الزراعة، و4 مصانع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز لخدمة مصانع الشركة والمصانع الأخرى التى تعتمد على هذه المادة الخام الرئيسية المستخدمة فى صناعة الأسمدة والعديد من الصناعات الكيميائية الأخرى، ومصنعاً لإنتاج الفيبر جلاس لخدمة مصانع الشركة والقطاعات المدنية الأخرى بالدولة.

وأضاف رئيس الجهاز أن «الشركة أعدت الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لإنشاء مصنعين جديدين، هما مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، بهدف تغطية احتياجات القطاع الطبى فى ضوء إنشاء العديد من المستشفيات الجديدة والطلب المتزايد على الأكسجين المنتج.

وأوضح «عبداللطيف» أنه «بإنشاء هذا المصنع تتضاعف قوة الشركة على إنتاج الغازات الطبية والصناعية، حيث يتم إمداد 100 مستشفى ومركز طبى متخصص بالأكسجين الغازى والسائل، إضافة إلى إمداد هيئة الإسعاف بـ30 ألف أسطوانة غاز سنوياً فى كل من القاهرة والجيزة».

وأكد أن الشركة تقوم أيضاً بإنشاء الشركات الطبية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لتوصيل الأكسجين والهواء على غرف المرضى والعمليات والعناية المركزة، إضافة إلى خدمة تركيب خزانات الأكسجين والنيتروجين والأرجون السائل والمبخرات للمستشفيات والشركات الصناعية المختلفة، موضحاً أنه بالنسبة للمصنع الثانى، فهو مصنع فوق أكسيد الهيدروجين، الذى كانت لشركة النصر للكيماويات الوسيطة السبق فى إنشائه، حيث يعتبر هو الأول فى مصر.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أنه اشترك فى أعمال التوريدات والإنشاءات وتوفير المعدات المحلية والتركيبات والتشغيل 20 شركة مدنية، حيث تم بالفعل إمداد بعض الشركات المصرية العاملة فى مجال صناعة النسيج بمادة فوق أكسيد الهيدروجين، فكان مردودها طيباً على جودة المنتج وسعره.

ولفت إلى أنه بإنشاء المصنعين الجديدين يصبح إجمالى العاملين بالمقر الرئيسى للشركة بأبورواش وبفرعيها بالفيوم والعين السخنة 4 آلاف عامل ومهندس، حيث وفرت لهم الشركة التأهيل والتدريب على أيدى خبراء متخصصين داخل وخارج الجمهورية.